24 Heures Camions 2026 Circuit Bugatti Le Mans

24 Heures Camions 2026

Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti Le Mans Sarthe

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Indescriptible et surprenant, c’est le grand show du monde des camions!

La 41e édition des 24 Heures Camions s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de camions et de sport automobile.

De nombreuses animations sont prévues en plus des différentes courses parade des camions décorés, show mécanique, show pyrotechnique, feu d’artifice, concerts,… .

Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 80 00 ticket@lemans.org

Indescribable and surprising, this is the great show of the truck world!

