24 Heures Rollers, Place Luigi Chinetti Le Mans

24 Heures Rollers

Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans Sarthe

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-12

2026-07-11

15 000 patineurs à l’assaut du Bugatti !

Les 24 HEURES ROLLERS par équipe se déroulent sur le Circuit du Mans, long de 4.185 kilomètres.

L’objectif est de parcourir la plus grande distance possible en 24 Heures, en se relayant par équipe ou en Solo.

RDV les 11 et 12 juillet 2026 au Mans ! .

Place Luigi Chinetti Circuit Bugatti Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 40 31 61 34 24rollers.lemans@gmail.com

English :

15,000 skaters in the Bugatti!

