24 Heures Vélo Škoda, Le Mans

24 Heures Vélo Škoda

Circuit Bugatti Le Mans Sarthe

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Sous l’égide de la FFC et en partenariat avec Le Mans Sarthe Vélo, l’agence CGO Événement organise une épreuve cyclosportive ouverte à tous, en relais par équipe sur le Circuit du Mans Les 24H Vélo ŠKODA.

24 heures d’émotions fortes à vélo

C’est ce que nous te proposons de vivre chaque année depuis 2009 sur le mythique Circuit Bugatti au Mans (Sarthe).

Cette cyclosportive est ouverte à tous que tu sois sportif confirmé ou non, cyclotouriste ou cyclosportif, triathlète, collaborateur d’une entreprise ou membre d’une famille à la recherche d’un défi à relever. En solo ou en équipe de 2 à 8 coureurs, tu peux choisir un challenge à la carte selon ton niveau. Les 29 et 30 août 2026 plus de 3000 cyclistes sont attendus. .

Circuit Bugatti Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 13 24 course@24heuresvelo.fr

English :

Under the aegis of the FFC and in partnership with Le Mans Sarthe Vélo, CGO Événement is organizing a cyclosportive event open to all, in team relays on the Circuit du Mans: Les 24H Vélo ?KODA.

