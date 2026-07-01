24 Poses, Espace Cœur en Scène, Rouans

Informations pratiques

24 Poses Jeudi 18 février 2027, 20h30 Espace Cœur en Scène Loire-Atlantique

15,50€ Plein tarif : adultes (25 ans et plus)

11,50€ tarif réduit : pour les abonnés de la salle, les abonnés de salles partenaires, les adhérents du Collectif Spectacles en Retz, les demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-18T20:30:00+01:00 – 2027-02-18T21:30:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce roman-photo est bien vivant?

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes de la Cie Tréma sur le i projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Espace Cœur en Scène Allée de la Cure 44640 ROUANS Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 64 18 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?id=COEUR_EN_SCENE »}]

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du…

© Elodie Maillard