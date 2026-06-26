24 Poses, Onyx – Théâtre de Saint-Herblain, Saint-Herblain

Informations pratiques

24 Poses 5 et 6 février 2027 Onyx – Théâtre de Saint-Herblain Loire-Atlantique

Le P’tit tarif 5€ (moins de 25 ans, bénéficiaires des minima sociaux) / Tarif réduit 15€ (abonnés de salles partenaires d’ONYX, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, groupe de 10 personnes et plus, carte CEZAM, CARTS) / Tarif plein 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T21:30:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce roman-photo est bien vivant?

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes de la Cie Tréma sur le i projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Onyx – Théâtre de Saint-Herblain 1 Pl. Océane, 44800 Saint-Herblain, France Saint-Herblain 44800 Preux Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.onyx@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://labilletterie.theatreonyx.fr/ »}]

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du…

© Elodie Maillard