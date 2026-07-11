AGENDA · Saint-Herblain99vues
Bourgeon – Jeux d’optique Médiahèque Bourg Saint-Herblain
jeudi 27 août 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Des jeux d’optique à tester et d’autres à fabriquer qui donnent l’illusion du mouvement.
Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com/
Afficher la carte du lieu Médiahèque Bourg et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Bourgeon – Expériences sur les super héros Médiahèque Bourg Saint-Herblain 16 juillet 2026
- Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain 17 juillet 2026
- Herbeland – Quiz Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 17 juillet 2026
- Bourgeon – Cyanotype Médiahèque Bourg Saint-Herblain 30 juillet 2026
- Bourgeon – Jeux surdimensionnés Médiahèque Bourg Saint-Herblain 6 août 2026