Bourgeon – Jeux d’optique Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Des jeux d’optique à tester et d’autres à fabriquer qui donnent l’illusion du mouvement.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800

0228252528 https://www.la-bibliotheque.com/



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