24 secondes Espace François Mitterrand Saint-Pierre-du-Mont
mardi 9 février 2027 · Espace François Mitterrand · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
24 secondes
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du comte Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 14:00:00
fin : 2027-02-09 15:30:00
Date(s) :
2027-02-09
Qui a dit que le basket-ball et le théâtre ne pouvaient pas coexister ? Avec brio, 24 secondes croise les univers et fait battre le cœur de la scène au milieu d’un gymnase.
Entre deux exercices de gainage, une coach et cinq joueurs se dévoilent au fil d’un entraînement. Sous le panier, les individualités s’affirment et les masques tombent. Comment avancer ensemble vers un but commun quand les objectifs de chacun divergent ? La réponse réside peut-être là comprendre sa place au sein du collectif, ce que l’on apporte et ce que l’on reçoit… De la rigueur de la routine sportive aux réflexions profondes sur le vivre-ensemble, il n’y a qu’un pas !
En partenariat avec Basket Landes et en coréalisation avec le service culturel de la ville de Parentis-en-Born. .
Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du comte Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
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English : 24 secondes
L’événement 24 secondes Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan
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