24EME CONGRES CIPEG 2026

Montpellier Hérault

Le 24e Congrès Interdisciplinaire des Professionnels En Gériatrie se déroulera à Montpellier du 19 au 21 mai 2026.

Il accueillera le 11e Congrès National des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD et le 4e Congrès National des IDEC et Cadres de Soins des EHPAD.

Par leur ampleur nationale, ces 3 évènements désormais couplés sont devenus incontournables pour l’ensemble des professionnels.

Par leur ampleur nationale, ces 3 évènements désormais couplés sont devenus incontournables pour l’ensemble des professionnels de la Gériatrie et de la Gérontologie française.

Une place particulière sera consacrée aux actualités portant sur les politiques dédiées aux personnes âgées, tant le champ du domicile que des établissements de santé et médico-sociaux. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The 24th Congrès Interdisciplinaire des Professionnels En Gériatrie will take place in Montpellier from May 19 to 21, 2026.

It will also host the 11th Congrès National des Médecins Coordonnateurs d?EHPAD and the 4th Congrès National des IDEC et Cadres de Soins des EHPAD.

Thanks to their national scope, these 3 events have become a must for all professionals.

