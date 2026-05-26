Damvix

24ème édition MARCHÉ NATURE

La Pêcherie Damvix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Marché Nature de Damvix existe depuis plus de 20 ans !

Le Marché nature de Damvix, un incontournable du bio et du bien-être local dans le Marais poitevin !

24ème édition

Nombreuses animations tout au long de la journée, présence de nombreux exposants ; artisans et producteurs.

Le marché sera bien sûr animé tout au long de la journée !

Concerts de Bruno Ligonnière et Les Petites Lèvres

Buvette et restauration

Découvrez votre territoire à travers ses produits fromages, miels, confitures, pépiniéristes, légumes, crêpes, cuisines du monde, spiritueux, tisanes, plantes aromatiques, bijoux, accessoires, mosaïques, jouets en bois……

Mais aussi soins énergétiques, massage et bien-être, etc

Entrée et Animations gratuites.

Proposé par l’Association AVEC. .

La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 73 30 01 asso.avec@laposte.net

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English :

The Damvix Nature Market has been in existence for over 20 years!

L’événement 24ème édition MARCHÉ NATURE Damvix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin