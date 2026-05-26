Damvix

LA NUIT, LE MARAIS, LE CONTE

Au port Damvix Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Laissez-vous guider au fil de l’eau par les conteurs … Une soirée magique dans le Marais Poitevin

Promenade nocturne en barques, balisée par les lueurs magiques des bougies, sur la Sèvre et les conches du Marais Poitevin.

Balade contée avec Véronique, les lavandières de St Jean, Bruno Ligonnière et Aubineau.

La fin de soirée sera conviviale, grâce à la traditionnelle soupe à l’oignon et la brioche en fin de balade.

Rendez-vous à 20h00 du port, au centre du village.

Réservation indispensable, paiement à l’inscription.

06 32 98 18 61 06 43 25 60 71

adultes 17€ enfants(- 12 ans) 10 € .

Au port Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 98 18 61

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English :

Let the storytellers guide you along the water … A magical evening in the Marais Poitevin

L’événement LA NUIT, LE MARAIS, LE CONTE Damvix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin