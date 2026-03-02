Vide-Grenier des épouvantails Damvix
dimanche 2 août 2026.
Vide-Grenier des épouvantails
La Pêcherie Damvix Vendée
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
2026-08-02
Marché artisanal, vieux métiers, jeux de plein air…
Vide-greniers des épouvantails
Marché artisanal, vieux métiers, jeux de plein air (enfants et adultes)
Buvette et restauration
Animation micro
Exposants 3€/ml
Organisé par l’association des épouvantails de Damvix, et soutenu par les commerçants, artisans, hébergeurs damvitais. .
La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 28 56 02
English :
Craft market, old trades, outdoor games…
L’événement Vide-Grenier des épouvantails Damvix a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin