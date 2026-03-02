Vide-Grenier des épouvantails Damvix

Vide-Grenier des épouvantails

La Pêcherie Damvix Vendée

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Vide-greniers des épouvantails

Marché artisanal, vieux métiers, jeux de plein air (enfants et adultes)

Buvette et restauration

Animation micro

Exposants 3€/ml

Organisé par l’association des épouvantails de Damvix, et soutenu par les commerçants, artisans, hébergeurs damvitais. .

La Pêcherie Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 28 56 02

English :

Craft market, old trades, outdoor games…

