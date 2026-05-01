Sauzet

24ème Exposition ARTSauzet

214 Grand’Rue Sauzet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

ARTSauzet se déroulera à la fin du mois de mai à Sauzet du 22 au 26 mai aquarelles, gravures, modelages, peintures, sculptures…

ARTSauzet se déroulera à la fin du mois de mai à Sauzet du 22 au 26 mai aquarelles, gravures, modelages, peintures, sculptures…

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214 Grand’Rue Sauzet 46140 Lot Occitanie

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English :

ARTSauzet will take place at the end of May in Sauzet from May 22 to 26: watercolors, engravings, modeling, paintings, sculptures…

L’événement 24ème Exposition ARTSauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-05-17 par OT CVL Vignoble