24ème Exposition ARTSauzet Sauzet
24ème Exposition ARTSauzet Sauzet vendredi 22 mai 2026.
Sauzet
24ème Exposition ARTSauzet
214 Grand’Rue Sauzet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-26 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
ARTSauzet se déroulera à la fin du mois de mai à Sauzet du 22 au 26 mai aquarelles, gravures, modelages, peintures, sculptures…
ARTSauzet se déroulera à la fin du mois de mai à Sauzet du 22 au 26 mai aquarelles, gravures, modelages, peintures, sculptures…
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214 Grand’Rue Sauzet 46140 Lot Occitanie
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English :
ARTSauzet will take place at the end of May in Sauzet from May 22 to 26: watercolors, engravings, modeling, paintings, sculptures…
L’événement 24ème Exposition ARTSauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-05-17 par OT CVL Vignoble
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