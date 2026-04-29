Les Précieuses ridicules dans le cadre de la Tournée des Tréteaux du Fenouillet Sauzet
Les Précieuses ridicules dans le cadre de la Tournée des Tréteaux du Fenouillet Sauzet mercredi 15 juillet 2026.
Sauzet
Les Précieuses ridicules dans le cadre de la Tournée des Tréteaux du Fenouillet
Place de l’église Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les Précieuses Ridicules est la première pièce de Molière jouée à Paris le 18 novembre 1659. Au même titre que Molière qui arrive dans la capitale et qui rêve de succès,
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Place de l’église Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com
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English :
Les Précieuses Ridicules is Molière’s first play performed in Paris on November 18, 1659. Just as Molière arrives in the capital and dreams of success,
L’événement Les Précieuses ridicules dans le cadre de la Tournée des Tréteaux du Fenouillet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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