Visite commentée du vieux village de Sauzet suivie d’une dégustation

Rendez-vous à côté de la fontaine, face à la boulangerie Porte médiévale Portail Blanc Sauzet Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi, étudiants, détenteurs de la carte Pass Région Seniors.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 11:45:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27

Laissez-vous guider dans le cœur historique de la Petite Cité de Caractère de Sauzet, le vieux village d’origine médiévale, construit sur une butte calcaire, perché et fortifié.

Rendez-vous à côté de la fontaine, face à la boulangerie Porte médiévale Portail Blanc Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Let us guide you through the historic heart of Sauzet?s Petite Cité de Caractère, the old village of medieval origin, built on a limestone hillock, perched and fortified.

