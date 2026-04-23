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Retraite aux flambeaux à Sauzet Place de la résistance Sauzet

Retraite aux flambeaux à Sauzet Place de la résistance Sauzet samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Place de la résistance

Adresse : Départ parking de la poste

Ville : 26740 Sauzet

Département : Drôme

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sauzet

Retraite aux flambeaux à Sauzet

Place de la résistance Départ parking de la poste Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée festive avec une retraite aux flambeaux dans le village. Des foodtruck.s seront sur place.
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Place de la résistance Départ parking de la poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 72 22 

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English :

Festive evening with a torchlight procession through the village. Foodtruck.s will be on hand.

L’événement Retraite aux flambeaux à Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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