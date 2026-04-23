Retraite aux flambeaux à Sauzet Place de la résistance Sauzet
Retraite aux flambeaux à Sauzet Place de la résistance Sauzet samedi 11 juillet 2026.
Sauzet
Retraite aux flambeaux à Sauzet
Place de la résistance Départ parking de la poste Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée festive avec une retraite aux flambeaux dans le village. Des foodtruck.s seront sur place.
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Place de la résistance Départ parking de la poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 72 22
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English :
Festive evening with a torchlight procession through the village. Foodtruck.s will be on hand.
L’événement Retraite aux flambeaux à Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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