Sauzet

Sauzet en Fête

Sauzet Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

3 jours de musique, de rires, de bons repas… et de souvenirs inoubliables au cœur de notre village !

3 jours de musique, de rires, de bons repas… et de souvenirs inoubliables au cœur de notre village !

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Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 7 57 18 02 94

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English :

3 days of music, laughter, good food… and unforgettable memories in the heart of our village!

L’événement Sauzet en Fête Sauzet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble