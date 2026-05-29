Sauzet en Fête Sauzet
Sauzet en Fête Sauzet vendredi 7 août 2026.
Sauzet
Sauzet en Fête
Sauzet Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
3 jours de musique, de rires, de bons repas… et de souvenirs inoubliables au cœur de notre village !
3 jours de musique, de rires, de bons repas… et de souvenirs inoubliables au cœur de notre village !
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Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 7 57 18 02 94
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English :
3 days of music, laughter, good food… and unforgettable memories in the heart of our village!
L’événement Sauzet en Fête Sauzet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble
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