Marché de Noël Artisanal de Sauzet Sauzet

Marché de Noël Artisanal de Sauzet
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29
2026-11-29
L'Association Vivre au pays de Sauzet organise tous les ans, un marché de Noël artisanal à Sauzet. Cette année, il se déroulera le dimanche 30 novembre à la salle des fêtes.
Sauzet 46140 Lot Occitanie +33 6 43 48 26 25 marie-claude.mehlberg@orange.fr
The Association Vivre au pays de Sauzet organizes an annual Christmas craft market in Sauzet
