Fête votive de Sauzet Place de la résistance Sauzet

Sauzet

Fête votive de Sauzet

Place de la résistance Place de La Poste Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Fête votive avec repas spectacle organisé par le comité des fêtes et le bar le Salicetto. Et le dimanche le fameux vide grenier.

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Place de la résistance Place de La Poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 75 30

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English :

Fête votive with dinner and show organized by the Comité des fêtes and the Salicetto bar. And on Sunday, the famous garage sale.

L’événement Fête votive de Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération