Fête votive de Sauzet Place de la résistance Sauzet
Fête votive de Sauzet Place de la résistance Sauzet samedi 12 septembre 2026.
Sauzet
Fête votive de Sauzet
Place de la résistance Place de La Poste Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Fête votive avec repas spectacle organisé par le comité des fêtes et le bar le Salicetto. Et le dimanche le fameux vide grenier.
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Place de la résistance Place de La Poste Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 75 30
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English :
Fête votive with dinner and show organized by the Comité des fêtes and the Salicetto bar. And on Sunday, the famous garage sale.
L’événement Fête votive de Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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