24h de la nature à Pompaire Un Gîte au Pré Pompaire vendredi 26 juin 2026.

Pompaire

24h de la nature à Pompaire

Un Gîte au Pré La Grace Vachère Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Le SMVT dans le cadre de l’animation NATURA 2000 bassin du Thouet amont organise avec l’appui du CPIE les 24 heures de la nature à la Grace Vachère, un gite au pré, à Pompaire le 26 et 27 juin.

Au programme de la soirée du 26 juin

observation crépusculaire des oiseaux

découverte des nombreuses espèces de chauves-souris

écoute nocturne des rapaces

émerveillement devant les papillons noctures

Au programme de la journée du 27 juin

Une journée en plein coeur d’un site Natura 2000 (rivière, forêt, prairies)

Repas et boissons sur place Chez Julie et Pinpon Bar ambulant

Public enfants accompagnés et adultes, débutants et experts

Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur .

Un Gîte au Pré La Grace Vachère Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : 24h de la nature à Pompaire

L’événement 24h de la nature à Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine