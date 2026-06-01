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24h de la nature à Pompaire Un Gîte au Pré Pompaire

24h de la nature à Pompaire Un Gîte au Pré Pompaire

24h de la nature à Pompaire Un Gîte au Pré Pompaire vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Un Gîte au Pré

Adresse : La Grace Vachère

Ville : 79200 Pompaire

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Pompaire

24h de la nature à Pompaire

Un Gîte au Pré La Grace Vachère Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Le SMVT dans le cadre de l’animation NATURA 2000 bassin du Thouet amont organise avec l’appui du CPIE les 24 heures de la nature à la Grace Vachère, un gite au pré, à Pompaire le 26 et 27 juin.

Au programme de la soirée du 26 juin
observation crépusculaire des oiseaux
découverte des nombreuses espèces de chauves-souris
écoute nocturne des rapaces
émerveillement devant les papillons noctures
Au programme de la journée du 27 juin
Une journée en plein coeur d’un site Natura 2000 (rivière, forêt, prairies)
Repas et boissons sur place Chez Julie et Pinpon Bar ambulant

Public enfants accompagnés et adultes, débutants et experts
Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur   .

Un Gîte au Pré La Grace Vachère Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : 24h de la nature à Pompaire

L’événement 24h de la nature à Pompaire Pompaire a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine

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