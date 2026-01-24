24h des Der’rang2s à vélo Giffaumont-Champaubert

24h des Der’rang2s à vélo

Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

2026-04-24

Tout public

Évènement sportif, solidaire & éco-responsable .

Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 59 06 16 70 derrange@outlook.fr

