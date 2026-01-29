Entre Terre et Der

Port de plaisance Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Tout public

Venez naviguer en voile-aviron sur le Lac du Der pour découvrir les paysages de printemps entre les îles et les presqu’îles. .

Port de plaisance Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est secretariatasseil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Entre Terre et Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne