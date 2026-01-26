Escapades Sortie en kayak au Lac du Der Giffaumont-Champaubert

Escapades Sortie en kayak au Lac du Der

Fun Center Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Embarquez à bord de votre kayak et suivez le guide à la découverte naturelle et historique du Lac du Der. Possibilité de faire la balade en paddle. Prévoir un vêtement imperméable en cas de pluie. Quelques combinaisons et vestes peuvent être mises à disposition en cas de froid. Sur réservation 03 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com .

Fun Center Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com

