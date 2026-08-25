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25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

samedi 19 septembre 2026 · La Gare Mondiale · Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Gare Mondiale
Adresse
13 Rue Sergent Rey
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Gare Mondiale célèbre ses 25 ans avec une soirée musicale placée sous le signe de la découverte. Au programme, trois groupes aux univers singuliers Ex Party (post-punk), Bézoar (instrumental noise rock) et Zero (post-rock). Une soirée riche en énergie et en créations sonores, idéale pour les amateurs de musiques actuelles et d’expériences musicales originales.   .

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77  contact@lagaremondiale.com

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English : 25 ans de la Gare Mondiale

L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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