25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac
samedi 19 septembre 2026 · La Gare Mondiale · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
25 ans de la Gare Mondiale
La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Gare Mondiale célèbre ses 25 ans avec une soirée musicale placée sous le signe de la découverte. Au programme, trois groupes aux univers singuliers Ex Party (post-punk), Bézoar (instrumental noise rock) et Zero (post-rock). Une soirée riche en énergie et en créations sonores, idéale pour les amateurs de musiques actuelles et d’expériences musicales originales. .
La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com
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English : 25 ans de la Gare Mondiale
L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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