25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Gare Mondiale célèbre ses 25 ans avec une soirée musicale placée sous le signe de la découverte. Au programme, trois groupes aux univers singuliers Ex Party (post-punk), Bézoar (instrumental noise rock) et Zero (post-rock). Une soirée riche en énergie et en créations sonores, idéale pour les amateurs de musiques actuelles et d’expériences musicales originales. .

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25 ans de la Gare Mondiale

L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides