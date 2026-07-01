Un mirage nommé Ibiza, Centre d’art de la photographie de Bergerac – Espace Romain-Rolland, Bergerac

Informations pratiques

Un mirage nommé Ibiza 1 septembre 2026 – 2 janvier 2027 Centre d’art de la photographie de Bergerac – Espace Romain-Rolland Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2027-01-02T14:00:00+01:00 – 2027-01-02T18:00:00+01:00

L’exposition « Un mirage nommé Ibiza » propose une plongée dans l’imaginaire et le mythe d’Ibiza, île paradisiaque et lieu de fête à renommée internationale. Cette exposition remonte à l’origine du mythe en partant des années 30, en passant par la période hippie, le début des fêtes et du tourisme de masse dans les années 70, les discothèques des années 80, les raves des années 90 jusqu’au début du XXIème siècle. Photographies, vidéos et documents viendront témoigner de la manière dont rêves, réalités et nostalgies s’enchevêtrent constamment dans notre société du loisir.

Avec les oeuvres de Irene de Andrés, Raoul Hausmann, Oriol Maspons, Derek Ridgers, Henry Roy, Barbet Schroeder et Dave Swindells

Centre d’art de la photographie de Bergerac – Espace Romain-Rolland 9 rue Saint-Esprit 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0554220038 https://www.bergerac.fr/directory/centre-dart-de-la-photographie-espace-romain-rolland/ Inauguré en 2025, le Centre d’art de la photographie – Espace Romain-Rolland est un nouvel équipement culturel de la ville de Bergerac dédié à la découverte de la photographie contemporaine.

Situé en plein centre-ville historique, il occupe l’ancienne école communale Romain-Rolland, assurant ainsi une continuité entre instruction, éducation à l’image et découvertes culturelles.

Il a pour ambition d’être à la fois un lieu de diffusion présentant le meilleur de la création de son temps, de soutien à la création accompagnant les artistes dans leurs projets et de médiation auprès d’un large public afin de transmettre les nouvelles formes d’art et de savoir.

Doté d’un espace d’exposition de 240 m², d’un atelier-logement pour artistes et d’une salle pédagogique, il accueille en outre deux associations locales consacrées respectivement à la pratique et à la conservation de la photographie.

Le Centre d’art de la photographie – Espace Romain-Rolland est un lieu de découverte, gratuit et ouvert à tous, un lieu de proximité, d’échange et de partage autour de la photographie dans toute sa diversité et toute la liberté de création qu’elle promet.

L’exposition « Un mirage nommé Ibiza » propose une plongée dans l’imaginaire et le mythe d’Ibiza, île paradisiaque et lieu de fête à renommée internationale. Cette exposition remonte à l’origine du …

©Henry Roy, Es Vedrà – Orange, Ibiza, 2004, photographie couleur, © Henry Roy et ADAGP