Stages d’été à l’Atelier Garance Atelier Garance Bergerac

Bergerac

Stages d’été à l’Atelier Garance

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Stages d’initiation aux dessin, arts plastiques, peinture, street art… dans une ambiance conviviale, apprentissage des techniques, chaque stagiaire repart avec une réalisation.

Prévoir le pique-nique pour le midi.

Réservation obligatoire. .

Atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com

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English : Stages d’été à l’Atelier Garance

L’événement Stages d’été à l’Atelier Garance Bergerac a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides