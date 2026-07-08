Micro Folie de la Cab | Collection Impressionnisme Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Impressionnisme

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Collection qui met à l’honneur les chefs-d’œuvre et grands artistes qui le composent, tels que Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte et Mary Cassatt.

Mouvement pictural apparu en France dans les années 1860, l’Impressionnisme se forme autour de la figure d’Édouard Manet, chef de file de l’avant-garde artistique, en opposition au courant académique. Le terme “impressionnisme” a été initialement utilisé de manière péjorative par un critique d’art en réaction à la première exposition du mouvement qui a eu lieu à Paris en 1874, dans l’ancien studio de Nadar. En effet, après plusieurs scandales et refus au Salon la grande exposition annuelle d’artistes agréés par l’Académie des Beaux-Arts des jeunes artistes décident de s’associer pour organiser des expositions indépendantes, soutenus par Émile Zola. .

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91

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English : Micro Folie de la Cab | Collection Impressionnisme

L’événement Micro Folie de la Cab | Collection Impressionnisme Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides