Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac
Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac mercredi 22 juillet 2026.
Bergerac
Stage effets de matières
L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Stage effets de matières à l’Atelier Garance
S’amuser à créer des effets de matière avec quelques outils (grattoirs, éponges, brosses, couteaux, pinceaux…) du liant, du pigment et de la peinture, un exercice très ludique!
Réservation obligatoire. .
L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage effets de matières
L’événement Stage effets de matières Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac 15 mai 2026
- Concert | Barthab Le Rocksane Bergerac 15 mai 2026
- Festival Street Art | Art Tak Bergerac 15 mai 2026
- Festival Street Art | Art Tak Bergerac 16 mai 2026
- Rencontre exceptionnelle et croisée avec Marc-André Sélosse et Gilles Boeuf la colline aux livres Bergerac 16 mai 2026