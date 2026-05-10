Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac

Bergerac

Stage effets de matières

L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Stage effets de matières à l’Atelier Garance

S’amuser à créer des effets de matière avec quelques outils (grattoirs, éponges, brosses, couteaux, pinceaux…) du liant, du pigment et de la peinture, un exercice très ludique!

Réservation obligatoire. .

L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage effets de matières

L’événement Stage effets de matières Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides