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Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac

Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac

Stage effets de matières L’atelier Garance Bergerac mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : L'atelier Garance

Adresse : 1 Place de la Bascule

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Stage effets de matières

L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Stage effets de matières à l’Atelier Garance
S’amuser à créer des effets de matière avec quelques outils (grattoirs, éponges, brosses, couteaux, pinceaux…) du liant, du pigment et de la peinture, un exercice très ludique!

Réservation obligatoire.   .

L’atelier Garance 1 Place de la Bascule Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46  galeriegarance@gmail.com

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English : Stage effets de matières

L’événement Stage effets de matières Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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