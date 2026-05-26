25e Août Musical Solos & duos Mini concert aux Franciscaines Deauville

Deauville

25e Août Musical Solos & duos Mini concert aux Franciscaines

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:30:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de l’exposition Raoul Dufy, la mélodie du bonheur aux Franciscaines, solos et quatre mains des compositeurs préférés de Raoul Dufy : Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, Milhaud et Léon Dufy, son frère.

Dans le cadre de l’exposition Raoul Dufy, la mélodie du bonheur aux Franciscaines, solos et quatre mains des compositeurs préférés de Raoul Dufy : Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, Milhaud et Léon Dufy, son frère.

Peintre, dessinateur, graveur, céramiste, Raoul Dufy baigna dans la musique dès son plus jeune âge : il lui arrivait de tenir l’orgue pendant les répétitions des chœurs que son père dirigeait, et ses deux frères feront de la musique leur profession, jouant respectivement du piano et de la flûte, enseignant et composant. La musique va donc logiquement devenir une source d’inspiration majeure pour les créations de Raoul Dufy : le violon sera le personnage central d’une série de toiles, parfois face à une partition dont les rythmes réguliers pourraient évoquer Bach…

Plus largement, Dufy explorera la question de la tonalité en peinture, jouant sur l’intensité d’une couleur unique par toile, au contraire du contraste et de la variété des teintes. Son hommage à Claude Debussy, à l’inverse, donne lieu à une subtile palette de couleurs et à un enchevêtrement de motifs abstraits qui fait magnifiquement écho à l’art du compositeur, sa façon de brouiller les contours de la tonalité et de l’organisation traditionnelle des idées musicales. En programmant les compositeurs favoris de Raoul Dufy, ce concert s’efforce de réunir les œuvres du peintre et l’environnement musical dans lequel elles ont été créées, pour donner à entendre ses toiles avec une oreille et un œil aiguisés.

Œuvres des compositeurs préférés de Raoul Dufy (J. S. Bach, W. A. Mozart, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Darius Milhaud et Léon Dufy, son frère). .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25e Août Musical Solos & duos Mini concert aux Franciscaines

As part of the Raoul Dufy, la mélodie du bonheur exhibition at Les Franciscaines, solos and four hands by Raoul Dufy’s favourite composers: Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, Milhaud and Léon Dufy, his brother.

L’événement 25e Août Musical Solos & duos Mini concert aux Franciscaines Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville