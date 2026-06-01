25e festival Autour de l’Orgue Lion-sur-Mer
25e festival Autour de l’Orgue Lion-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
25e festival Autour de l’Orgue
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du 25ᵉ Festival Autour de l’orgue à Lion-sur-Mer, l’association Les Amis de l’orgue propose une série de concerts dont un récital de l’organiste Jean-Pierre Rolland. Le programme met en valeur l’orgue à travers des œuvres allant du baroque du XVIIᵉ siècle au XXᵉ siècle. Participation l
Pour son 25e Festival Autour de l’orgue, l’association Les Amis de l’orgue de Lion sur mer organise une saison musicale riche en émotions artistiques avec une série de 3 concerts.
Le récital d’orgue du concertiste marseillais Jean-Pierre Rolland est savamment concocté pour révéler les 1001 saveurs de l’orgue ; un programme plein de surprises et de découvertes allant du 17è baroque aux multiples facettes du XXè siècle.
Jean-Pierre Rolland, organiste, spécialisé dans l’improvisation et professeur, enseigne l’orgue et la basse continue au Conservatoire Darius Milhaud à Aix-en-Provence. Il a effectué ses études musicales au Conservatoire national de région de Marseille puis au Conservatoire national royal de musique de Liège.
Attaché à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, il a été conseiller technique chargé du suivi de l’entretien des orgues de Douai.
Son activité de concertiste lui a permis de favoriser les rencontres entre l’orgue et d’autres instruments et de visiter un important répertoire tout en s’intéressant à la création.
Participation libre. .
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 11 12 03 68 cossec.helene@neuf.fr
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English : 25e festival Autour de l’Orgue
As part of the 25ᵉ Festival Autour de l’orgue à Lion-sur-Mer, the association Les Amis de l’orgue is offering a series of concerts including a recital by organist Jean-Pierre Rolland. The programme highlights the organ through works ranging from the baroque of the XVIIᵉ century to the XXᵉ century…
L’événement 25e festival Autour de l’Orgue Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer
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