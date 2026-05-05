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27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! jardin des vikings Rennes

27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! jardin des vikings Rennes

27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! jardin des vikings Rennes jeudi 27 août 2026.

Lieu : jardin des vikings

Adresse : jardin des vikings rennes

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! jardin des vikings Rennes Jeudi 27 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La MJC Maison de Suède vous donne rendez-vous pour sa grande fête foraine

27 août 2026
À partir de 14h
Jardin des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :
Ambiance fête foraine
Structures gonflables
Ventre & glisse
Stands de jeux
et plein d’autres animations pour petits et grands !

Venez partager un moment festif, convivial et rempli de bonne humeur en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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 0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

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