27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine
samedi 15 août 2026 · Basilique Notre-Dame de l'Epine · L'Épine
Informations pratiques
L’Épine
27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes
Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-09-06 2026-10-03
Tout public
Samedi 15 aout à 17h
De Venise à la Mer Baltique A.Falconieri, F.Turini, H.Schütz
Sonates, chaconnes & variations Alice Julien-Laferriere, violon baroque, Marc Pauchard, cornet à bouquin, Jean-Christophe Leclere, orgue
Participation libre.
Dimanche 6 septembre à 17h
Récital d’orgue Nicolo Sari (Venise, It)
Participation libre.
Samedi 3 octobre à 20h30
Santa Maria
Chants mariaux de l’arc méditéranéen La Soubirane, chant occitan.
En alternance avec le grand-orgue renaissance de la basilique de l’Epine.
Jean-Christophe Leclere, orgue, autour des grands manuscrits européens pour
clavier des XV et XVIème siècle.
Tarif unique 20€
Gratuit scolaires et étudiants.
Réservation la Comète Châlons-en-Champagne. .
Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est drjc.leclere@orange.fr
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English : 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes
L’événement 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes L’Épine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne