27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine

Informations pratiques

L’Épine

27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-09-06 2026-10-03

Tout public

Samedi 15 aout à 17h

De Venise à la Mer Baltique A.Falconieri, F.Turini, H.Schütz

Sonates, chaconnes & variations Alice Julien-Laferriere, violon baroque, Marc Pauchard, cornet à bouquin, Jean-Christophe Leclere, orgue

Participation libre.

Dimanche 6 septembre à 17h

Récital d’orgue Nicolo Sari (Venise, It)

Participation libre.

Samedi 3 octobre à 20h30

Santa Maria

Chants mariaux de l’arc méditéranéen La Soubirane, chant occitan.

En alternance avec le grand-orgue renaissance de la basilique de l’Epine.

Jean-Christophe Leclere, orgue, autour des grands manuscrits européens pour

clavier des XV et XVIème siècle.

Tarif unique 20€

Gratuit scolaires et étudiants.

Réservation la Comète Châlons-en-Champagne. .

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est drjc.leclere@orange.fr

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English : 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

L’événement 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes L’Épine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne