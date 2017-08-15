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AGENDA · L'Épine

27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes Basilique Notre-Dame de l’Epine L’Épine

samedi 15 août 2026 · Basilique Notre-Dame de l'Epine · L'Épine

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Basilique Notre-Dame de l'Epine
Adresse
Avenue du Luxembourg
Ville
51460 L'Épine
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

L’Épine

27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-09-06 2026-10-03

Tout public
Samedi 15 aout à 17h
De Venise à la Mer Baltique A.Falconieri, F.Turini, H.Schütz
Sonates, chaconnes & variations Alice Julien-Laferriere, violon baroque, Marc Pauchard, cornet à bouquin, Jean-Christophe Leclere, orgue
Participation libre.

Dimanche 6 septembre à 17h
Récital d’orgue Nicolo Sari (Venise, It)
Participation libre.

Samedi 3 octobre à 20h30
Santa Maria
Chants mariaux de l’arc méditéranéen La Soubirane, chant occitan.

En alternance avec le grand-orgue renaissance de la basilique de l’Epine.
Jean-Christophe Leclere, orgue, autour des grands manuscrits européens pour
clavier des XV et XVIème siècle.
Tarif unique 20€
Gratuit scolaires et étudiants.
Réservation la Comète Châlons-en-Champagne.   .

Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine 51460 Marne Grand Est   drjc.leclere@orange.fr

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English : 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes

L’événement 27ème Festival d’Orgue et Musiques Anciennes L’Épine a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne