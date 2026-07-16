Visite guidée de la Basilique de l’Epine, Basilique Notre-Dame de l’Épine, L’Épine

Informations pratiques

Visite guidée de la Basilique de l’Epine 18 – 20 septembre Basilique Notre-Dame de l’Épine Marne

Accessible aux adultes et enfants de plus de 12 ans. Groupes de 7 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagnés par les membres de l’association des Amis de la Basilique, prenez de la hauteur en gravissant les 100 marches de la flèche. Une jolie vue 360° jusqu’à 40km à la ronde sur le bassin châlonnais. Tout au long de la visite, des informations sur l’histoire de la basilique, ainsi que sur son architecture vous seront données.

Basilique Notre-Dame de l’Épine 1, rue Emile Barbier, 51460 L’Épine L’Épine 51460 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie »}] Au début du XIIIe siècle est attestée l’existence d’une chapelle Notre-Dame de l’Épine. A partir de 1405, elle est connue comme but de pèlerinage important en Champagne et au-delà. Il en résulte, à partir de 1406, la construction de l’église actuelle, qui s’étend jusqu’en 1527. Son nom lui vient de la dévotion portée à une statue représentant La Vierge portant l’Enfant-Jésus qui, d’après une légende connue au XVIIe siècle et qui a évolué ensuite, aurait été trouvée par des bergers au Moyen Âge dans un buisson d’épines enflammé. L’église Notre-Dame de l’Épine a été élevée au rang de basilique en 1914.

La basilique aux dimensions de cathédrale est de style gothique. La façade, qui s’inspire très probablement de celle de la cathédrale de Toul comporte trois portails surmontés de deux flèches. Celle de droite mesure 55 mètres ; celle de gauche, arasée en 1798 pour permettre l’installation d’un télégraphe Chappe, a été reconstruite en 1868. À l’intérieur, on peut admirer un jubé de la fin du XVe siècle dont l’arcade droite abrite la statue de la vierge à l’origine de la renommée du lieu.

La basilique a été classée au titre des monuments historiques en 1840 et inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Notre-Dame de l’Épine a toujours frappé les voyageurs et inspiré les écrivains, en particulier Victor Hugo, Alexandre Dumas, Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel, Paul Fort. (wikipedia)

Accompagnés par les membres de l’association des Amis de la Basilique, prenez de la hauteur en gravissant les 100 marches de la flèche. Une jolie vue 360° jusqu’à 40km à la ronde sur le bassin Tout…

© JC Nicolle