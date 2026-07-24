BROCANTE DE L’EPINE L’Épine
dimanche 6 septembre 2026 · L'Épine
Informations pratiques
L’Épine
BROCANTE DE L’EPINE
Salle de l’épinette L’Épine Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Tout public
Brocante annuelle organisée par la société de chasse de L’Epine à la salle de l’Epinette
Vente de vêtements, meubles, bibelots, jeux … essentiellement par des exposants particuliers.
Buvette et snack sur place. .
Salle de l’épinette L’Épine 51460 Marne Grand Est +33 6 83 54 71 46
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English : BROCANTE DE L’EPINE
L’événement BROCANTE DE L’EPINE L’Épine a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne