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AGENDA · L'Épine

BROCANTE DE L’EPINE L’Épine

dimanche 6 septembre 2026 · L'Épine

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Salle de l'épinette
Ville
51460 L'Épine
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

L’Épine

BROCANTE DE L’EPINE

Salle de l’épinette L’Épine Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Tout public
Brocante annuelle organisée par la société de chasse de L’Epine à la salle de l’Epinette
Vente de vêtements, meubles, bibelots, jeux … essentiellement par des exposants particuliers.

Buvette et snack sur place.   .

Salle de l’épinette L’Épine 51460 Marne Grand Est +33 6 83 54 71 46 

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English : BROCANTE DE L’EPINE

L’événement BROCANTE DE L’EPINE L’Épine a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

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