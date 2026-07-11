Informations pratiques

Lépine

Les petits Gueuletons du Patrimoine

Lépine Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Nouvelle formule par le Service Patrimoine !

Samedi 8 août à 12h Lépine

Le point de départ vous sera communiqué à l’inscription

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Un petit coin bucolique, une belle tablée garnie de produits locaux avec lesquels se régaler, et tout autour des curieux désireux de se remplir la panse tout en en apprenant plus sur l’Histoire du village. Les petits gueuletons du Patrimoine sont l’alliance parfaite entre convivialité, gourmandise et découverte locale… en cassant la croûte avec un guide du coin !

Durée 1h30 Tarif: 20€/personne Jauge limitée

Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Crédit Service Patrimoine .

Lépine 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Les petits Gueuletons du Patrimoine Lépine a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer