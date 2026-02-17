28e Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil Vascœuil
Rue Jules Michelet Vascœuil Eure
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
2026-10-29
Les Orchidées ont une place à part elles émeuvent, fascinent et dérangent parfois, mais nul ne demeure insensible à leur saisissante beauté, à leur féminité envoûtante, subtilement sulfureuse.
Expo-vente d’orchidées d’exception (France, Belgique, Italie)
Atelier conseil les matins.
Animations enfants gratuites les après-midi.
Exposants divers, bijoux, produits de bouche et de soins, stand de bulbes.
Fête des Affaires (début) avec prix réduits (-25%) à la boutique pour Noël.
10h/18h tous les jours
12h/14h Formule repas (option) à la Cascade sur réservation .
Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35
English : 28e Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil
