28e Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil Vascœuil

28e Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil

Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

2026-10-29

Les Orchidées ont une place à part elles émeuvent, fascinent et dérangent parfois, mais nul ne demeure insensible à leur saisissante beauté, à leur féminité envoûtante, subtilement sulfureuse.

Expo-vente d’orchidées d’exception (France, Belgique, Italie)

Atelier conseil les matins.

Animations enfants gratuites les après-midi.

Exposants divers, bijoux, produits de bouche et de soins, stand de bulbes.

Fête des Affaires (début) avec prix réduits (-25%) à la boutique pour Noël.

10h/18h tous les jours

12h/14h Formule repas (option) à la Cascade sur réservation .

