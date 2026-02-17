Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève) Vascœuil
Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève) Vascœuil samedi 18 juillet 2026.
Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève)
8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève)
Sophie Arnould, une femme libre, courtisane, cantatrice adulée et les comédiens de la Compagnie Il était une fois l’histoire . Airs d’opéra et chansons populaires du XVIII ème siècle. Musique jouée au clavecin. Une étoile filante qui aura illuminé le siècle des lumières.
19h dîner (option) à la Cascade
20h30 Concert (Château) .
8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35 chateauvascoeuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève)
L’événement Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève) Vascœuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle