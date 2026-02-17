Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève) Vascœuil

Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève)

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Début : 2026-07-18 20:30:00

2026-07-18

Samedi 18 juillet avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève)

Sophie Arnould, une femme libre, courtisane, cantatrice adulée et les comédiens de la Compagnie Il était une fois l’histoire . Airs d’opéra et chansons populaires du XVIII ème siècle. Musique jouée au clavecin. Une étoile filante qui aura illuminé le siècle des lumières.

19h dîner (option) à la Cascade

20h30 Concert (Château) .

