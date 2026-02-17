Journées Européennes du Patrimoine au Château de Vascoeuil Vascœuil

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Vascoeuil

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19 2026-09-20

Comme chaque année, le Château de Vascoeuil participe aux JEP- Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026

Horaires du château:

Samedi 19 Septembre 14h/18h

Dimanche 20 Septembre 11h/18h

Profitez des tarifs réduits et gratuits donnant accès à l’ensemble du domaine (Musée Jules Michelet + Château + Colombier + Parc de sculptures modernes + Jardins à la française et à l’anglaise) ainsi qu’à l’exposition Les Peintres Visionnaires présentée au château, au colombier et à la galerie.

Visites guidées de 30 min offertes extérieurs du domaine, histoire et architecture par nos médiatrices culturelles

Visite commentée par Yvan Brohard (commissaire de l’exposition Trémois) samedi et dimanche à 15h30 (gratuit) .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35 chateauvascoeuil@gmail.com

