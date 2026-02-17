Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil

Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil samedi 22 août 2026.

Soirée musicale au château de Vascoeuil

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Duo Harpe et kora. Pape et Alice Cissokho avec Escales métisses rapprochent les patrimoines traditionnels africains et celtiques du Baroque, des univers à priori éloignés mais ici fusionnés. Dépaysement acoustique garanti.

19h dîner (option) à la Cascade
20h30 Concert (Château)   .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35  chateauvascoeuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée musicale au château de Vascoeuil

L’événement Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle