Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil
Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil samedi 22 août 2026.
Soirée musicale au château de Vascoeuil
8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Duo Harpe et kora. Pape et Alice Cissokho avec Escales métisses rapprochent les patrimoines traditionnels africains et celtiques du Baroque, des univers à priori éloignés mais ici fusionnés. Dépaysement acoustique garanti.
19h dîner (option) à la Cascade
20h30 Concert (Château) .
8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35 chateauvascoeuil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée musicale au château de Vascoeuil
L’événement Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle