Soirée musicale au château de Vascoeuil Vascœuil

Soirée musicale au château de Vascoeuil

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Duo Harpe et kora. Pape et Alice Cissokho avec Escales métisses rapprochent les patrimoines traditionnels africains et celtiques du Baroque, des univers à priori éloignés mais ici fusionnés. Dépaysement acoustique garanti.

19h dîner (option) à la Cascade

20h30 Concert (Château) .

