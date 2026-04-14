28ème Challenge Aimé Brouste « Au Trophée Olympic », Bordeaux Piscine du Grand Parc, Bordeaux
28ème Challenge Aimé Brouste « Au Trophée Olympic », Bordeaux Piscine du Grand Parc, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
28ème Challenge Aimé Brouste « Au Trophée Olympic » 25 et 26 avril Bordeaux Piscine du Grand Parc Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T08:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T08:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Bordeaux Piscine du Grand Parc 60 cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Meeting régional de natation réservé aux catégories U11 U13. Labellisé Ligue de Nouvelle Aquitaine / Challenge, il accueille les jeunes nageurs prometteurs de Nouvelle Aquitaine. Challenge Aimé Brouste Girondins de Bordeaux Natation
Design:www.onshore.fr
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