28ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER Montpellier
28ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER Montpellier samedi 23 mai 2026.
Montpellier
28ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Depuis près de trente ans, les Rencontres Folkloriques de Montpellier invitent le public à découvrir la richesse des traditions populaires dans une ambiance festive et conviviale.
Organisée par La Garriga Lengadociana, cette manifestation annuelle rassemble des groupes folkloriques venus de différentes régions pour partager leurs danses, leurs musiques et leurs costumes traditionnels.
Depuis près de trente ans, les Rencontres Folkloriques de Montpellier invitent le public à découvrir la richesse des traditions populaires dans une ambiance festive et conviviale.
Organisée par La Garriga Lengadociana, cette manifestation annuelle rassemble des groupes folkloriques venus de différentes régions pour partager leurs danses, leurs musiques et leurs costumes traditionnels.
La 28ᵉ édition se déroulera le samedi 23 mai 2026 sur la place du Marché aux Fleurs, à proximité de la Préfecture. Le public pourra assister à un spectacle haut en couleur réunissant plus de 100 danseurs et musiciens.
Place du Marché aux Fleurs Montpellier
15h45
Défilé des groupes participants
Départ depuis l’Office de Tourisme
16h00
Spectacle folklorique
Début du spectacle 16h
Défilé 15h45 depuis l’Office de Tourisme
Entrée libre .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 60 14 39
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English :
For nearly thirty years, the Rencontres Folkloriques de Montpellier have been inviting the public to discover the richness of popular traditions in a festive and convivial atmosphere.
Organized by La Garriga Lengadociana, this annual event brings together folk groups from different regions to share their traditional dances, music and costumes.
L’événement 28ÈME RENCONTRES FOLKLORIQUES DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT MONTPELLIER
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