29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha Matha
jeudi 29 octobre 2026 · Matha
Informations pratiques
Matha
29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha
Centre Ville de Matha Matha Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
À l’occasion d’Halloween, la Compagnie Coyote Minute investit les rues de Matha pour une déambulation ponctuée de contes et légendes, avant un spectacle créé sur mesure pour la commune. Une aventure fantastique à vivre en famille !
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Centre Ville de Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement 29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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