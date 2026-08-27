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29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha Matha

jeudi 29 octobre 2026 · Matha

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Adresse
Centre Ville de Matha
Ville
17160 Matha
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Matha

29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha

Centre Ville de Matha Matha Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

À l’occasion d’Halloween, la Compagnie Coyote Minute investit les rues de Matha pour une déambulation ponctuée de contes et légendes, avant un spectacle créé sur mesure pour la commune. Une aventure fantastique à vivre en famille !
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Centre Ville de Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement 29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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