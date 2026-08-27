Informations pratiques

Matha

29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha

Centre Ville de Matha Matha Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

À l’occasion d’Halloween, la Compagnie Coyote Minute investit les rues de Matha pour une déambulation ponctuée de contes et légendes, avant un spectacle créé sur mesure pour la commune. Une aventure fantastique à vivre en famille !

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Centre Ville de Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement 29/10/26 Halloween L’étrange traversée de Matha Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge