Frontignan

29E BOURSE MOTO

Avenue Vauban Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Bourse-expo organisée par l’association Atelier Moto en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade, avec buvette et restauration sur place.Concerts de Wild Karma et DJ Adroner le samedi dès 18h. Entrée libre

Bourse-expo organisée par l’association Atelier Moto en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade, avec buvette et restauration sur place.Concerts de Wild Karma et DJ Adroner le samedi dès 18hEntrée libre .

Avenue Vauban Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 61 68 93 23

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English :

Bourse-expo organized by the Atelier Moto association in partnership with the town of Frontignan la Peyrade, with refreshments and catering on site.6pm Saturday concerts by Wild Karma and DJ Adroner. Free admission

L’événement 29E BOURSE MOTO Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE