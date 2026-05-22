LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE Frontignan
LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE Frontignan samedi 6 juin 2026.
Frontignan
LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE
avenue des Étangs Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une journée dédiée au nautisme pour profiter d’activités gratuites ou à tarifs réduits et rencontrer les acteurs du secteur.Au programme puces nautiques, portes ouvertes et initiations aux activités nautiques.
Une journée dédiée au nautisme pour profiter d’activités gratuites ou à tarifs réduits et rencontrer les acteurs du secteur.Au programme puces nautiques, portes ouvertes et initiations aux activités nautiques. .
avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 44 90 capitainerie@frontignan.fr
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English :
A day dedicated to boating, where you can enjoy free or reduced-price activities and meet the players in the sector, including boat flea markets, open houses and introductions to nautical activities.
L’événement LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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