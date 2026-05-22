Frontignan

LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE

avenue des Étangs Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une journée dédiée au nautisme pour profiter d’activités gratuites ou à tarifs réduits et rencontrer les acteurs du secteur.Au programme puces nautiques, portes ouvertes et initiations aux activités nautiques.

Une journée dédiée au nautisme pour profiter d’activités gratuites ou à tarifs réduits et rencontrer les acteurs du secteur.Au programme puces nautiques, portes ouvertes et initiations aux activités nautiques. .

avenue des Étangs Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 44 90 capitainerie@frontignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to boating, where you can enjoy free or reduced-price activities and meet the players in the sector, including boat flea markets, open houses and introductions to nautical activities.

L’événement LANCEMENT DE LA SAISON NAUTIQUE Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE