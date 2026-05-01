Frontignan

FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR

2 Rue Député Lucien Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-28

Conçue par des enseignantes-chercheuses et des étudiant·es, cette exposition propose une plongée dans la société des années 50 à travers trois magazines emblématiques Détective, Radar et Rêves.

Conçue par des enseignantes-chercheuses et des étudiant·es, cette exposition propose une plongée dans la société des années 50 à travers trois magazines emblématiques Détective, Radar et Rêves. .

2 Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English :

Conceived by teacher-researchers and students, this exhibition plunges visitors into the society of the 1950s through three emblematic magazines: Détective, Radar and Rêves.

L’événement FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE