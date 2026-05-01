FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR Frontignan
FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR Frontignan jeudi 28 mai 2026.
Frontignan
FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR
2 Rue Député Lucien Salette Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-28
Conçue par des enseignantes-chercheuses et des étudiant·es, cette exposition propose une plongée dans la société des années 50 à travers trois magazines emblématiques Détective, Radar et Rêves.
Conçue par des enseignantes-chercheuses et des étudiant·es, cette exposition propose une plongée dans la société des années 50 à travers trois magazines emblématiques Détective, Radar et Rêves. .
2 Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
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English :
Conceived by teacher-researchers and students, this exhibition plunges visitors into the society of the 1950s through three emblematic magazines: Détective, Radar and Rêves.
L’événement FIRN EXPOSITION NUIT ET JOUR Frontignan a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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