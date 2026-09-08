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2e édition de Ouescrime : festival d’escrime artistique les 10 & 11 octobre, Triangle, cité de la danse, Rennes

samedi 10 octobre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes

2e édition de Ouescrime : festival d’escrime artistique les 10 & 11 octobre, Triangle, cité de la danse, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Triangle, cité de la danse
Adresse
Boulevard de Yougoslavie rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

2e édition de Ouescrime : festival d’escrime artistique les 10 & 11 octobre Samedi 10 octobre, 11h00 Triangle, cité de la danse Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

⚔️ Enfant, vous rêviez de brandir l’épée d’Aragorn ou du Roi Arthur ? Jack Sparrow vous a donné envie d’être pirate et d’Artagnan d’être mousquetaire ?

Alors venez prendre part au festival Ouescrime qui, après sa première édition sold out, revient pour un second volet les 10 et 11 octobre 2026 – une aventure à vivre seul, entre amis ou en famille !

Où ? Au Triangle, Cité de la danse – Boulevard de Yougoslavie – Rennes

Au programme :

️ SAMEDI

– dès 11h : rendez-vous au Triangle afin de déambuler dans notre marché de créateurs et venez profiter des animations gratuites autour de l’escrime : contes, démonstrations et initiations. Il y aura également du dessin live et une séance de dédicace avec Ronan Toulhoat (auteur de bandes dessinées) sur notre stand librairie.

– 18h30 : ouverture de la salle au public
– 19h00 : spectacle 1ère partie
– 20h30 : entracte – buvette & restauration sur place (foodtrucks)
– 21h30 : spectacle 2ème partie
– 22h45 : fin du spectacle & temps convivial

️ DIMANCHE

Stages réservés aux escrimeurs (non ouvert au public)

N’attendez plus et venez vivre un spectacle palpitant dans lequel 45 escrimeurs venus de partout en France vous présenteront leurs numéros à la rapière, à l’épée, à la faucille,… ou encore au sabre laser !

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Un spectacle palpitant dans lequel 45 escrimeurs venus de partout en France vous présenteront leurs numéros à la rapière, à l’épée, à la faucille,… ou encore au sabre laser escrime festival

Benjamin Benéteau

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