2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP Beauvais

Beauvais

2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ce samedi 30 mai, la ville de Beauvais vous invite à la 2ème édition du Forum Handicap.

L’occasion de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité, de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’emploi, des services et du quotidien des personnes en situation de handicap.

Venez échanger avec les institutions, les associations et les entreprises de 10h à 16h.

Au programme

ATELIERS DÉCOUVERTES

Atelier en braille, machine à lire,

matériels de compensation

STANDS D’INFORMATIONS

MISES EN SITUATIONS

Parcours vélos adaptés, bus Corolis,

parcours canne blanche

ANIMATIONS

Chien guide, représentation chant Makaton,

représentation musicale, séances de contes, quizz

interactif.

En partenariat avec les associations locale.

Ce samedi 30 mai, la ville de Beauvais vous invite à la 2ème édition du Forum Handicap.

L’occasion de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité, de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’emploi, des services et du quotidien des personnes en situation de handicap.

Venez échanger avec les institutions, les associations et les entreprises de 10h à 16h.

Au programme

ATELIERS DÉCOUVERTES

Atelier en braille, machine à lire,

matériels de compensation

STANDS D’INFORMATIONS

MISES EN SITUATIONS

Parcours vélos adaptés, bus Corolis,

parcours canne blanche

ANIMATIONS

Chien guide, représentation chant Makaton,

représentation musicale, séances de contes, quizz

interactif.

En partenariat avec les associations locale. .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 37 97 accesshandi@beauvais.fr

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English :

This Saturday, May 30, the city of Beauvais invites you to the 2nd edition of the Disability Forum.

It’s an opportunity to promote inclusion and accessibility, and to highlight local initiatives in favor of employment, services and daily life for people with disabilities.

Come and talk to institutions, associations and companies from 10am to 4pm.

The program includes

DISCOVERY WORKSHOPS

Braille workshop, reading machine,

compensatory equipment

INFORMATION STANDS

ROLE-PLAYING SITUATIONS:

Adapted bike course, Corolis bus,

white cane course

ANIMATIONS

Guide dog, Makaton singing performance

musical performance, storytelling sessions, interactive

quiz.

In partnership with local associations.

L’événement 2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP Beauvais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis