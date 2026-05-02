2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP Beauvais
2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP Beauvais samedi 30 mai 2026.
Beauvais
2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP
Place Jeanne Hachette Beauvais Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ce samedi 30 mai, la ville de Beauvais vous invite à la 2ème édition du Forum Handicap.
L’occasion de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité, de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’emploi, des services et du quotidien des personnes en situation de handicap.
Venez échanger avec les institutions, les associations et les entreprises de 10h à 16h.
Au programme
ATELIERS DÉCOUVERTES
Atelier en braille, machine à lire,
matériels de compensation
STANDS D’INFORMATIONS
MISES EN SITUATIONS
Parcours vélos adaptés, bus Corolis,
parcours canne blanche
ANIMATIONS
Chien guide, représentation chant Makaton,
représentation musicale, séances de contes, quizz
interactif.
En partenariat avec les associations locale.
Ce samedi 30 mai, la ville de Beauvais vous invite à la 2ème édition du Forum Handicap.
L’occasion de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité, de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’emploi, des services et du quotidien des personnes en situation de handicap.
Venez échanger avec les institutions, les associations et les entreprises de 10h à 16h.
Au programme
ATELIERS DÉCOUVERTES
Atelier en braille, machine à lire,
matériels de compensation
STANDS D’INFORMATIONS
MISES EN SITUATIONS
Parcours vélos adaptés, bus Corolis,
parcours canne blanche
ANIMATIONS
Chien guide, représentation chant Makaton,
représentation musicale, séances de contes, quizz
interactif.
En partenariat avec les associations locale. .
Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 37 97 accesshandi@beauvais.fr
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English :
This Saturday, May 30, the city of Beauvais invites you to the 2nd edition of the Disability Forum.
It’s an opportunity to promote inclusion and accessibility, and to highlight local initiatives in favor of employment, services and daily life for people with disabilities.
Come and talk to institutions, associations and companies from 10am to 4pm.
The program includes
DISCOVERY WORKSHOPS
Braille workshop, reading machine,
compensatory equipment
INFORMATION STANDS
ROLE-PLAYING SITUATIONS:
Adapted bike course, Corolis bus,
white cane course
ANIMATIONS
Guide dog, Makaton singing performance
musical performance, storytelling sessions, interactive
quiz.
In partnership with local associations.
L’événement 2ème édition du Forum Handicap L’accessibilité partout, pour tous, ON DIT CAP Beauvais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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