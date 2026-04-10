Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais
Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais samedi 23 mai 2026.
Beauvais
Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la 22e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée de l’Oise ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit, le samedi 23 mai 2026.
Profitez de plusieurs animations telles que
-le spectacle La Cantatrice Cavalière
– les visites divinatoires (sur réservation)
– les visites commentées Endormis
– les visites guidées à la lampe torche (sur réservation)
Plus d’informations sur le site du MUDO-Musée de l’Oise.
A l’occasion de la 22e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée de l’Oise ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit, le samedi 23 mai 2026.
Profitez de plusieurs animations telles que
-le spectacle La Cantatrice Cavalière
– les visites divinatoires (sur réservation)
– les visites commentées Endormis
– les visites guidées à la lampe torche (sur réservation)
Plus d’informations sur le site du MUDO-Musée de l’Oise. .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France contact@mudo.oise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the 22nd European Museum Night, the MUDO-Musée de l’Oise is exceptionally opening its doors until midnight on Saturday, May 23, 2026.
Enjoy a range of events, including
-the show La Cantatrice Cavalière
– divination tours (reservation required)
– sleeping guided tours
– torchlight tours (on reservation)
Further information on the MUDO-Musée de l’Oise website.
L’événement Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Video Mapping Festival Quadrilatère Beauvais 18 avril 2026
- FESTIVAL NUITS DU METAL – SAMEDI AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Beauvais 18 avril 2026
- Stage découverte kayak avril Beauvais 20 avril 2026
- Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais 23 avril 2026
- Atelier du MUDO Vacances de printemps Beauvais 24 avril 2026