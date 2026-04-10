Beauvais

Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la 22e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée de l’Oise ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit, le samedi 23 mai 2026.

Profitez de plusieurs animations telles que

-le spectacle La Cantatrice Cavalière

– les visites divinatoires (sur réservation)

– les visites commentées Endormis

– les visites guidées à la lampe torche (sur réservation)

Plus d’informations sur le site du MUDO-Musée de l’Oise.

A l’occasion de la 22e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée de l’Oise ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit, le samedi 23 mai 2026.

Profitez de plusieurs animations telles que

-le spectacle La Cantatrice Cavalière

– les visites divinatoires (sur réservation)

– les visites commentées Endormis

– les visites guidées à la lampe torche (sur réservation)

Plus d’informations sur le site du MUDO-Musée de l’Oise. .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France contact@mudo.oise.fr

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English :

To mark the 22nd European Museum Night, the MUDO-Musée de l’Oise is exceptionally opening its doors until midnight on Saturday, May 23, 2026.

Enjoy a range of events, including

-the show La Cantatrice Cavalière

– divination tours (reservation required)

– sleeping guided tours

– torchlight tours (on reservation)

Further information on the MUDO-Musée de l’Oise website.

L’événement Nuit des musées au MUDO-Musée de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis