Spectacle « La Cantatrice Cavalière », MUDO – musée de l’Oise, Beauvais

Spectacle « La Cantatrice Cavalière » Samedi 23 mai, 20h15, 21h00, 22h00 MUDO – musée de l’Oise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:35:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Dans le jardin du palais épiscopal

Ouvrez les yeux et tendez l’oreille… La soprano-cavalière Catherine Dune chante les plus grands airs du répertoire lyrique à cheval.

Par la Compagnie ArtemOise et les Écuries de l’Épi.

Durée : 20 minutes

MUDO – musée de l’Oise 1 Rue du Musée, 60000 Beauvais, France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 0344104050 http://mudo.oise.fr Le parcours du XIXe siècle invite le visiteur au voyage parmi les œuvres dédiées au paysage, de Fontainebleau à Rome, de l’Egypte au Danemark. L’éclectisme du goût au XIXe siècle est illustré par la passion du moyen âge, le mobilier à la manière de Boulle. Dans la perspective du redéploiement des collections d’archéologie, de peintures, d’arts graphiques, de mobilier, d’objets d’art, de tapisseries dans l’ancien palais des évêques-comtes de Beauvais (XVIe – XVIIIe – XIXe siècles), l’exposition Trésors céramiques de l’Oise permet de rendre au public des œuvres non visibles depuis plus de trente ans. Véritable vitrine du patrimoine artistique du Département, elle démontre la place privilégiée de l’Oise dans l’histoire de la céramique en France. Se rendre au musée en voiture Situé à 1h de Paris, le MUDO – Musée de l’Oise bénéficie de grands axes routiers rejoignant la capitale par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par l’A16 et l’A1. Se garer à proximité Parking Saint Quentin 5 min à pied (gratuit) Parkings Foch et Calvin 2 min à pied (payant) Se rendre au musée en transport en commun La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en traversant le centre-ville. Des lignes de bus desservent le centre ainsi que des taxis stationnés aux abords de la gare. Gratuit bus (GB) : arrêt cathédrale Pour préparer votre itinéraire, consultez le site Oise mobilité. Se rendre au musée en avion L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé à 5 km du MUDO – Musée de l’Oise. Il propose des vols directs pour plus de 60 villes européennes. Une navette relie plusieurs fois par jour l’aéroport à la porte Maillot. Les lignes 6 et 30E desservent le centre-ville depuis l’aéroport.

Dans le jardin du palais épiscopal

© S.Rispail-34