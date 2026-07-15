2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day Gymnase Pelletan Royan

Informations pratiques

Royan

2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day

Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Cette journée sportive réunira les catégories U7 à U15 dans une ambiance conviviale et dynamique. Les équipes partageront leur passion du roller hockey et vivront une belle expérience autour des valeurs de ce sport.

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Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 40 65 12 errcroyan@gmail.com

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English :

This sports day will bring together the U7 through U15 age groups in a friendly and energetic atmosphere. The teams will share their passion for roller hockey and enjoy a wonderful experience centered on the values of the sport.

L’événement 2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan