2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day Gymnase Pelletan Royan
dimanche 27 septembre 2026 · Gymnase Pelletan · Royan
Informations pratiques
Royan
2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day
Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Cette journée sportive réunira les catégories U7 à U15 dans une ambiance conviviale et dynamique. Les équipes partageront leur passion du roller hockey et vivront une belle expérience autour des valeurs de ce sport.
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Gymnase Pelletan 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 40 65 12 errcroyan@gmail.com
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English :
This sports day will bring together the U7 through U15 age groups in a friendly and energetic atmosphere. The teams will share their passion for roller hockey and enjoy a wonderful experience centered on the values of the sport.
L’événement 2ème édition du Hockey Kid’s Fun Day Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan
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