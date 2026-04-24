2ème édition du Marché des créateurs Clères
2ème édition du Marché des créateurs Clères dimanche 28 juin 2026.
Clères
2ème édition du Marché des créateurs
Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La maison des ARTisans et l’atelier Boui-Boui de Clères vous accueillent pour un marché des créateur sous les halles du village.
Le marché se tiendra ce dimanche 28 juin de 10h à 17h
Le marché sera animé par le duo musicale Comme de bien entendu .
Des animation au fil de journée sur réservation
Médiation animale avec Ani’môm (07 63 21 55 40)
Atelier aquarelle avec Dominique (06 40 13 89 93)
Yoga du rire avec Céline (06 84 01 70 41) .
Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : 2ème édition du Marché des créateurs
L’événement 2ème édition du Marché des créateurs Clères a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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